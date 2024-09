Politia Economica, dupa bon fiscal la Piata Dacia, Piata Tractorul si Oktoberfest

Vineri, 13 septembrie, IPJ Brasov a organizat si desfasurat o actiune cu efective extinse, in municipiul Brasov. Obiectivul principal al actiunii a fost reprezentat de verificarea agentilor economici prezenti in pietele agro-alimentare "Dacia" si "Tractorul", precum si in cadrul festivalului "Oktoberfest", in ceea ce priveste respectarea obligatiei de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, drepturile de autor si drepturi conexe, precum si verificarea documentelor justificative de ... citește toată știrea