Politia in campus: o razie de seara si una de noapte printre studentii din Brasov

Studentii din campusurile brasovene au primit o vizita neasteptata. Politistii brasoveni, ajutati de politisti locali, au facut doua vizite in zona caminelor studentesti, marti, 22 februarie, in intervalele orare 18.00 - 20.00 si 22.30 - 01.30. Fortele de ordine au verificat modul in care tinerii respecta prevederile legale privind combaterea raspandirii pandemiei si cele de legislatie rutiera."Pentru abaterile constatate au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale, dintre acestea 33 ... citeste toata stirea