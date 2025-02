Politia in metropola: 700 de masini oprite in trafic, 900 de brasoveni legitimati

Miercuri, 5 februarie, o ampla actiune s-a derulat la ordinul conducerii IPJ in municipiul Brasov si in localitatile limitrofe, care a avut ca scop "diminuarea riscului de victimizare a populatiei, de prevenire si combatere a infractionalitatii pe toate segmentele, dar si de identificare si tragere la raspundere a persoanelor care incalca prevederile legale".Actiunea s-a desfasurat in trei etape pe parcursul zilei, cu aproape 900 de persoane legitimate si 700 de masini oprite in trafic, atat ... citește toată știrea