Politia Locala Brasov a solicitat Primariei suplimentarea bugetului alocat pentru acest an. In conformitate cu proiectul de rectificare a bugetului municipiului, care a fost aprobat in sedinta de rectificare a bugetului local din 23 iunie, Politia a solicitat si a primit un plus de 1.274.000 de lei, bani necesari pentru buna functionare a institutiei pana la sfarsitul anului.Potrivit proiectului de buget al institutiilor publice subordonate municipalitatii brasovene, Politia Locala Brasov a ... citeste toata stirea