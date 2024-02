Politia Locala Brasov a ridicat peste 100 de masini parcate neregulamentar. Controale si in zonele pietelor

In doar o saptamana, Politia Locala Brasov a ridicat peste 100 de masini parcate aiurea prin oras.In perioada 19-25.02.2024, activitatea structurilor de ordine publica si circulatie rutiera din cadrul Politiei Locale Brasov s-a concretizat in aplicarea unui numar de 466 sanctiuni contraventionale in cuantum de 172.365 lei.Aproape 40% dintre acestea, respectiv 182 de sanctiuni in cuantum de 64.645 lei, au fost aplicate la sfarsitul saptamanii trecute, in perioada 23-25.02.2024. ... citește toată știrea