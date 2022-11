Politia Locala umbla prin parcari, dupa "blocatoare"

Joi, 10 noiembrie, in cursul diminetii, mai multi brasoveni care locuiesc in zona centrala si in proximitatea acesteia au constatat ca nu mai au locul de parcare "rezervat", dupa ce agentii Politiei Locale au ridicat toate dispozitivele de blocare, arata BizBrasov.In conformitate cu prevederile HCL 927/2006, montarea unor astfel de dispozitive este strict interzisa si sunt prevazute sanctiuni usturatoare (1.000 si 2.000 de lei si ridicarea dispozitivului de blocare). Numai ca, daca cineva ... citeste toata stirea