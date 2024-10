"Politia pe strada", 76 de amenzi la Brasov

In saptamana 7-13 octombrie 2024, in intreaga Europa, sub egida "RoadPol", s-adesfasurat operatiunea "Focus on the Road". Proiectul isi propune reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora, prin adoptarea, de catre participantii la trafic, a unei conduite responsabile atunci cand se deplaseaza pe drumurile publice.La Brasov, politistii de la Rutiera au organizat vineri, 11 octombrie, o actiune cu efective marite, in mai multe zone din municipiu. "La finalul ... citește toată știrea