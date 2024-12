Politia printre oameni, pentru "Sarbatori in siguranta"

In cadrul unei campanii de numite "Sarbatori in siguranta", politistii au derulat vineri, 20 decembrie, o actiune de informare preventiva la Targul de Craciun din Brasov. "Au fost purtate discutii cu brasovenii si turistii aflati in Piata Sfatului, carora politistii le-au transmis mesaje pentru prevenirea implicarii in accidente rutiere, dar informari in ceea ce priveste importanta respectarii normelor legislatiei privitoare la folosirea materialelor pirotehnice", transmite IPJ, alaturi de o ... citește toată știrea