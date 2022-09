Politia Romana va schimba celebrele Loganuri cu autospeciale BMW 320ix. Agentii de la Rutiera vor avea masini care ating 100 km/h in 8 secunde.Politia Romana vrea sa doteze Serviciile Rutiere din cadrul inspectoratelor din intreaga tara, cu noile BMW-uri Seria 3 care vor inlocui autospecialele Dacia Logan.Potrivit Sindicatului Europol, la nivelul IGPR a fost desfasurata o licitatie in vederea contractarii, in ... citeste toata stirea