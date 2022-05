Politia Romana: Peste 7.500 de sesizari privind disparitiile de copii, intr-un an

Politia Romana transmite, cu prilejul Zilei Internationale a Copilului Disparut si Exploatat Sexual, ca peste 7.500 de sesizari privind disparitiile de copii au fost rezolvate in ultimele 12 luni.Ziua Internationala a Copilului Disparut si Exploatat Sexual este marcata in fiecare an pe 25 mai.Cu aceasta ocazie, Politia Romana transmite ca 7.572 de sesizari, privind disparitiile de copii au fost rezolvate de politistii structurilor de investigatii criminale, in perioada aprilie 2021 - ... citeste toata stirea