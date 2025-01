Politia Romana se lauda cu ,,doar" 1.333 morti in accidente rutiere, ianuarie-noiembrie 2024. Drumurile din Romania, cele mai nesigure din Europa

1.333 de persoane au murit in accidente rutiere, in 11 luni din 2024. Politia Romana arata ca numarul acestora este in scadere, insa realitatea este ca Romania are, anual, de doua ori mai multi morti pe drumuri decat media europeana.Romania se afla in topul tarilor europene privind numarul accidentelor mortale, iar cifrele de anul trecut sunt similare cu cele din ultimii cinci ani. Peste 8.500 de romani au murit in accidente rutiere grave intre 2019 si 2023, arata datele Politiei Romane. ... citește toată știrea