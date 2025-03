Politia si-a sarbatorit ziua cu liceenii din Brasov

Ziua de Buna Vestire", 25 martie, este si Ziua Politiei Romane, iar in acest an, politistii de la Brasov au sarbatorit-o intr-un mod inedit. Au fost atat momente solemne in cadrul unei festivitati, dar s-a organizat si un tur de vizita in IPJ, pentru liceenii din judetul Brasov.Impartiti in mai multe grupe, elevii au vizitat centrul de arestare preventiva, birourile politistilor criminalisti, camerele de ancheta, sala de conferinte de presa, centrul de pregatire fizica a politistilor, centrul ... citește toată știrea