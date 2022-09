Politia va tine evidenta soferilor care si-au recuperat permisul

Politia Rutiera va tine evidenta soferilor care au urmat cursuri de conducere defensiva si va evalua in fiecare an eficienta absolvirii acestor cursuri prin raportare la numarul de accidente auto in care au fost implicati acesti soferi, se precizeaza intr-un proiect de ordin al Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Proiectul de ordin prevede ca Autoritatea Rutiera Romana va fi cea care va comunica Politiei Rutiere evidenta centralizata a conducatorilor de vehicule care au urmat cursuri in ... citeste toata stirea