Politica cui? "Mercenara" pentru Coliban, acum tinuta de mana de Dragnea

Melinda Tutuianu, cea care, inainte de alegerile locale din anul 2020, a depus plangere penala impotriva fostului primar al Brasovului, George Scripcaru, pare a-si fi gasit un loc in care sa se regaseasca in plan politic: Alianta pentru Patrie (APP), partid condus oficial de Codrin Stefanescu (fostul secretar general al PSD), dar in spatele caruia este Liviu Dragnea, fostul lider al social-democratilor.In aceeasi formatiune politica pare a se fi regasit si deputatul de Brasov Francisc Toba ... citeste toata stirea