Politician roman, ranit grav dupa ce un bolovan desprins din munte a cazut pe masina condusa de el

Barbatul a ajuns in spital, in stare grava, dupa ce un bolovan s-a deprins din munte si a cazut peste masina acestuia.George Botizan, consilier judetean din Arad, in varsta de 34 de ani, se lupta pentru viata dupa ce un bolovan s-a rostogolit peste masina lui.Piatra de mari dimensiuni s-ar fi dislocat de pe un versant, avariind ... citește toată știrea