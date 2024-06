Politicienii brasoveni au votat in prima parte a zilei. Ce mesaje au transmis cand au iesit de la urne

Patrascu, cel mai matinalPoliticienii brasoveni au mers la vot inca de la primele ore ale diminetii. Cel mai matinal a fost Lucian Patrascu, fostul subprefect al Brasovului, care a votat la ora 08.30, la Scoala Gimnaziala nr. 11."In primul rand, am votat pentru investitii consistente in sistemul de sanatate. Si in al doilea rand, pentru ca infrastructura municipala si judeteana sa se dezvolte prin proiecte care asteapta de prea mult timp", a declarat Patrascu, dupa ce a iesit de la urne. ... citește toată știrea