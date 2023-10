Piata unica se afla in centrul Uniunii Europene. Dar cand vine vorba de un tip de produs - medicamente vitale - fiecare tara este pe cont propriu, scrie Politico. Pacientii din intregul bloc nu au la dispozitie aceleasi medicamente atunci cand se lupta cu boala. Un medic din Romania asteapta in medie doi ani pentru a prescrie acelasi medicament de ultima generatie ca si omologul sau din Germania. Daca cineva sufera de o boala care ii pune viata in pericol, cum ar fi cancerul, aceasta este ... citeste toata stirea