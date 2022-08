"Politist bun" cand "te scapi" pe Gara. "Politist rau" cand faci politica in gura mare

Ionut Stanila, politist local din Brasov, a fost condamnat la inchisoare cu suspendare si munca in folosul comunitatii, printr-o sentinta definitiva a Curtii de Apel, fiind gasit vinovat de purtare abuziva. Agentul a fost trimis in judecata pentru ca a batut crunt un barbat aflat in stare avansata de ebrietate pe care il adusese la audieri in sediul Politiei.Fapta s-a petrecut in noaptea de 9 spre 10 martie 2021, in Brasov. Atunci, un barbat, aflat intr-o stare avansata de ebrietate, a fost ... citeste toata stirea