Un politist de la Brigada de Operatiuni Speciale Brasov a fost retinut luni, pentru 24 de ore. El este cercetat in cadrul unui dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului.Conform unui comunicat remis de Parchetul de pe langa Tribunalul Brasov, politistul, Dorin Iulian Aitean, a fost depistat, in noaptea de 29 spre 30 mai, de politistii de rutiera, pe drumul judetean ce leaga ... citeste toata stirea