Politist din Covasna cercetat pentru luare de mita, abuz in serviciu si fals intelectual

In data de 23 mai 2024, ofiterii Directiei GeneraleAnticoruptie - Serviciul Judetean Anticoruptie Covasna, la delegarea si sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Covasna, au efectuat trei perchezitii domiciliare intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor de luare de mita in forma continuata, abuz in serviciu si fals intelectual de catre un agent de politie din cadrul IPJ Covasna.In fapt, s-a retinut ca, in ... citește toată știrea