Un politist a fost injunghiat in piept de un adolescent care ar avea probleme psihice, in timpul unei interventii, in Ilfov. Sindicatul Europol cere dotarea politistilor cu dispozitive cu electrosocuri.Un politist care participa, luni seara, la o interventie in comuna Berceni, judetul Ilfov, unde un minor cu comportament recalcitrant urma sa fie internat la o unitate medicala de specialitate, a fost ranit de acesta, fiind transportat la spital. ... citeste toata stirea