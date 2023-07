Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 3 Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarsirii infractiunilor de "amenintare si violenta in familie", dupa ce au fost sesizati, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2.00, printr-un apel de urgenta cu privire la o agresiune ce ar fi avut loc intr-o pensiune din municipiul Brasov.Din cercetarile efectuate in cauza, a reiesit faptul ca un barbat si-ar fi agresat fizic fosta concubina, ... citeste toata stirea