Soferul unei autoutilitare care a lovit un pieton pe o trecere de pe DN 13 si a fugit de la locul faptei a fost prins tocmai in judetul Suceava. Asta desi pe traseu isi schimbase numerele la masina.A fost "o zi pe care Andrei si Adrian (foto), cei doi politisti rutieri din cadrul Politiei Municipiului Vatra Dornei si-au dedicat-o inca o data sigurantei rutiere, dar au avut si ceva in plus... spirit, fler si perseverenta", a transmis IPJ Suceava, intr-un comunicat in au fost oferite detalii ... citeste toata stirea