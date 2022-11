Politisti din Statele Unite, membrii IPA, in vizita oficiala la IPJ Brasov

Vineri, 4 noiembrie, Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a primit vizita unei delegatii a International Police Association (IPA) USA, formata din politisti din cadrul Broward County Sheriff's Office, condusa de Sergeant-Strategic Intelligence Div. Arroyo Sira.Vizita in Romania a fost ocazionata de participarea acestora la Congresul IPA, Sectia Romana, ce s-a desfasurat in acest weekend, la Oradea.Vizita la sediul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov a fost inclusa in programul ... citeste toata stirea