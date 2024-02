Politistii ameninta ca vor boicota alegerile din 2024, comasate/necomasate!

Politistii ameninta ca vor boicota alegerile din anul 2024, daca premierul Marcel Ciolacu nu-si va respecta promisiunile.Contactat astazi de reporterul AnchetaZilei.ro, presedintele Sindicatului National al Politistilor si Personalului Contractual (SNPPC) din MAI, Vasile Zelca, i-a cerut lui Marcel Ciolacu sa-si respecte promisiunile.Concret, Vasile Zelca ii solicita sefului Guvernului sa puna in aplicare, in luna martie 2024, deciziile luate in CSAT, cu privire la actualizarea normei de ... citește toată știrea