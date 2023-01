La data de 15 ianuarie 2022, in intervalul orar 11.00 - 17.00, politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier, Sectiile 1- 5 Politie, impreuna cu politisti locali, au organizat si desfasurat doua actiuni, dupa cum urmeaza:In intervalul orar 11.00 - 13.00, actiunea s-a desfasurat in zona centrelor comerciale, in zona parcarilor supermarketurilor, pietelor, ... citeste toata stirea