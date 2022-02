Politistii au deschis un dosar penal pentru ,,moarte suspecta" in cazul artistului fagarasean, Nelutu Rusu

Moartea lui Nelutu Rusu, cunoscutul saxofonist si interpret din Fagaras, a socat pe toata lumea. Avea doar 52 de ani. Asa cum comunica politistii, artistul a fost gasit mort in apartamentul unde se cazase dupa ce a cantat la priveghiul unuia dintre liderii romilor din Campulung Muscel. Miercuri, 15 februarie, in ultima zi de priveghi, barbatul s-a simtit rau si a mers sa se odihneasca in apartamentul ce ii fusese pus la dispozitie de unul dintre nepotii raposatului. Vineri dimineata ... citeste toata stirea