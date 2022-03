Politistii au mers in cinci scoli din Brasov

Luni, 14 martie, in intervalul orar 8.00-16.00, politisti din cadrul Biroului Siguranta Scolara Brasov, impreuna cu politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 4 Politie au desfasurat activitati pe linia sigurantei scolare, precum si pentru asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, in zonele unitatilor de invatamant preuniversitar.Activitatile au avut loc in 5 unitati scolare din municipiul Brasov si au avut drept obiectiv informarea elevilor ... citeste toata stirea