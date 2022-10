Politistii au verificat trei unitati de invatamant din Brasov. Ce au gasit oamenii legii?

Politisti din cadrul Biroului de Siguranta Scolara si ai Politiei Municipiului Brasov - Sectia 1 Politie, alaturi de politisti locali, au organizat si desfasurat activitati specifice in incinta si zona adiacenta a trei unitati de invatamant situate in municipiul Brasov, avand urmatoarele directii de actiune:- asigurarea unui climat corespunzator de ordine si siguranta publica, in zona unitatilor de invatamant preunivesitar:- prevenirea savarsirii de infractiuni cu violenta in zona ... citeste toata stirea