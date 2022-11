Un nou joc periculos este la moda printre adolescenti pe retelele de socializare. In acest sens, politistii trag un semnal de alarma cu privire la "Moneda ruseasca". Un asa-zis joc cu mai multi participanti, care consta in rotirea unei monede pe o suprafata dura, avand ca scop mentinerea monedei in stare de rotire cat mai mult timp.In ce ... citeste toata stirea