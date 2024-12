Politistii brasoveni au confiscat 170 de kilograme de articole pirotehnice

Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Brasov au indisponibilizat articole pirotehnice si efectueaza in continuare cercetari, in cadrul unui dosar penal, dupa ce au identificat persoane care intentionau sa le comercializeze, fara a fi autorizate in acest sensLa data de 19 decembrie a.c., politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Brasov au identificat un barbat, de 42 de ani, care incerca sa ofere spre vanzare articole ... citește toată știrea