Politia Orasului Rupea a fost sesizata de catre parintii unei tinere, in varsta de 23 ani, din localitatea Cuciulata, judetul Brasov, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in cursul noptii 14/15 august si nu a revenit pana in prezent.Semnalmente: inaltime 1,60 m, greutate 50 kg, constitutie atletica, par lung, negru, ochii negri, fata ovala.Prezinta ... citeste toata stirea