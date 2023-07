Politistii din cadrul Politiei Orasului Victoria efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie". Totul a pornit de la o sesizare, in care o femeie reclama faptul ca ar fi fost agresata fizic de catre concubinul sau, in 27 iulie, in jurul orei 23.00. Oamenii legii au stabilit ca, pe fondul unor neintelegeri familiale, dar si a consumului de alcool barbatul, din orasul Victoria, barbatul a inceput sa se manifeste agresiv fata de ... citeste toata stirea