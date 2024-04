Politistii de la Sectia 2, in vizita la Scoala 5

In cursul zilei de miercuri, 10 aprilie, in baza unui plan de actiune care are ca scop cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic, precum si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in zonele adiacente unitatilor de invatamant, politistii din cadrul din cadrul Biroului Siguranta Scolara, impreuna cu cei din cadrul Sectiei 2 de Politie Brasov, au organizat o activitate cu elevii din clasele V-VIII si cadrele didactice de la Scoala Gimnaziala nr. 5 din Brasov. ... citește toată știrea