Politistii din Arad, testati pentru consum de alcool si droguri la intrarea in tura

Politistii din Arad vor fi testati pentru consum de alcool si consum de droguri la intrarea in serviciu.Inspectoratul de Politie Judetean Arad a precizat ca, la intrarea in tura, toti politistii sunt testati pentru consum de droguri si alcool si ca, pana in acest moment, nu au fost constatate abateri.Precizarile vin dupa ce doi politisti ar fi fost implicati intr-un scandal, intr-un local din Arad, transmite News.ro."In urma aspectelor prezentate in mass-media, cu ... citește toată știrea