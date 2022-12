Politistii din Brasov: Atentie la infractorii care folosesc ,,metoda accidentul"

Politistii brasoveni informeaza cetatenii asupra faptului ca in aceasta perioada infractorii sunt activi si incearca prin orice mijloace sa obtina beneficii financiare fara prea mult efort, recurgand in continuare la inselaciunile prin ,,METODA ACCIDENTUL"!Valoarea mare a prejudiciilor, vulnerabilitatea crescuta a unei categorii de varsta in fata acestui tip de inselaciune, cresterea numarului de sesizari privind producerea acestui tip de fapte (fie consumate, fie ramase in faza de tentativa) ... citeste toata stirea