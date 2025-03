Politistii din Brasov au dat, in 2024, peste 1.400 de sanctiuni pentru nerespectarea reglementarilor migratiei

Politistii din Brasov: In anul 2024, Politia de Imigrari Brasov a gestionat un numar semnificativ de solicitari, contribuind la reglementarea migratiei si angajarii strainilor pe teritoriul Romaniei. In aceasta perioada, au fost solutionate 5.738 de cereri pentru permise de sedere si 1.043 de cereri pentru avize de angajare in munca.Politistii din BrasovDintre solicitarile primite, au fost respinse 144 de cereri pentru avizul de angajare in munca si 25 de cereri pentru permisele de sedere. ... citește toată știrea