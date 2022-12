La data de 06 decembrie 2022, in jurul orei 20.45, in cadrul unei actiuni pe linie rutiera ce a vizat depistarea conducatorilor de vehicule aflati sub influenta alcoolului sau a unor substante psihoactive, politisti din cadrul Serviciului Rutier Brasov au oprit in trafic, pentru control, un tanar, in varsta de 23 ani, din judetul Prahova, care conducea un ... citeste toata stirea