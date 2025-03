Politistii din Brasov cauta un barbat

Politistii din Brasov efectueaza verificari pentru gasirea unui barbat disparut, dupa ce au fost sesizati ca Andronic Dorin, in varsta de 69 de ani, nu a mai fost vazut la domiciliu sau in locurile pe care le frecventa in municipiul Brasov.Semnalmentele persoanei disparute:Varsta: 69 de aniInaltime: 1,80 mConstitutie: astenicaCuloare ochi: capruiPar: carunt, tuns ... citește toată știrea