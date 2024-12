Politistii din Brasov si Covasna, schimb de experiente cu politistii din SUA. Printre teme: anihilarea elementelor violente

Inspectoratul de Politie Judetean Brasov a primit vizita unei delegatii a International Police Association (IPA) din SUA, formata din politisti din cadrul Broward County Sheriff's Office, condusa de Maior Dunbar Andrew.Vizita in Romania a fost ocazionata de participarea acestora la Congresul IPA, Sectia Romana, ce s-a desfasurat in perioada 01 - 06 decembrie in judetele Brasov si Covasna."In cadrul intalnirii au fost purtate discutii cu privire la modul de organizare al politiei judetene, ... citește toată știrea