Politistii din Brasov si Sacele, la Tarlungeni, dupa carutasi. 17 - amendati, restul au primit sfaturi

Marti, 2 octombrie, in intervalul orar 19:00 - 21:30, a fost razie in Tarlungeni, cu politisti trimisi din Brasov si Sacele. Vizati au fost, in principal, localnicii care au carute."In cadrul activitatilor desfasurate, pentru abaterile constatate politistii au aplicat 17 sanctiuni ... citește toată știrea