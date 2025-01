Politistii fac cercetari intr-un dosar de proxenitism. Locuinta barbatului din judetul Brasov suspectat a fost luata la puricat

Politistii din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigatii Criminale efectueaza cercetari intr-un dosar penal, in care persoana banuita a fost arestata preventiv pentru savarsirea infractiunii de proxenetism."La data de 21 ianuarie a.c., politistii au efectuat o perchezitie domiciliara, la o adresa situata in judetul Brasov, de unde au ridicat mai multe obiecte si inscrisuri necesare in vederea completarii materialului probator, in dosarul penal in care ... citește toată știrea