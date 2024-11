Politistii i-au montat un dispozitiv de supraveghere unui barbat agresiv

La data de 8 octombrie a.c., in jurul orei 9:30, politistii din cadrul Sectiei de Politiei Rurala Hoghiz au fost sesizati cu privire la faptul ca o femeie, din comuna Comana, judetul Brasov, ar fi fost agresata fizic de catre sotul sau.Imediat dupa sesizare politistii s-au deplasat la adresa indicata, iar in urma verificarilor efectuate a rezultat ca, in timp ce se aflau la domciliu, intre cei doi soti ar fi izbucnit un conflict, iar pe fondul unor discutii in contradictoriu barbatul ar fi ... citește toată știrea