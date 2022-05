Camasi, centuri de piele, camasi, cravate, pantaloni, pantofi, epoleti, insigne sau haine de ploaie sunt pe lista de cumparaturi a Politiei Locale Brasov. Pentru achizitia obiectelor vestimentare si a insemnelor, institutia cauta in furnizor, licitatia, cu o valoare estimata de 167.600 lei fiind publicata pe platforma electronica de achizitii publice.Desemnarea unui nou furnizor se face in contextul in ... citeste toata stirea