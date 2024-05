Politistii locali din Brasov au dat peste 250 de amenzi, in valoare de peste 95.000 de lei, intre 29 aprilie-6 mai

In perioada 29 aprilie-06 mai 2024, lucratorii structurilor de ordine publica si circulatie rutiera din cadrul Politiei Locale Brasov au aplicat, potrivit competentelor, 258 de sanctiuni in valoare totala de 95.115 lei.Totodata, politistii locali au primit si solutionat 163 de sesizari telefonice, cetatenii reclamand, in mare parte, autovehicule parcate/stationate neregulamentar si tulburarea ordinii si linistii publice.Urmare a actiunilor specifice desfasurate, politistii locali au ... citește toată știrea