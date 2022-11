Politistii locali primesc puteri sporite

Atentie, soferi! Camera Deputatilor a votat marti, 8 noiembrie, in calitate de for decizional, un proiect de lege care le da politistilor locali dreptul sa ceara datele de identificare ale soferilor care parcheaza neregulamentar si sa aplice amenzi consistente in cazul refuzului acestora de a se identifica. Se acopera astfel un gol legislativ care facea ca activitatea politistilor locali sa fie inutila in multe cazuri. Pana acum, daca gaseau o masina parcata ilegal, tot ce puteau face era sa ... citeste toata stirea