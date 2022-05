Politistii, o noua actiune de verificare la stane de langa Codlea si Poiana Marului

In cursul zilei de luni, 16 mai, Politia Animalelor, birou in cadrul IPJ Brasov, a organizat si desfasurat, in extravilanul municipiului Codlea si pe raza localitatii Poiana Marului din judetul Brasov, noi activitati de verificare a respectarii legislatiei privind regimul de detinere a cainilor periculosi sau agresivi, cat si respectarea conditiilor de bunastare a animalelor.In cadrul activitatilor desfasurate au fost verificati 7 detinatori de exemplare canine, atat persoane fizice, cat si ... citeste toata stirea