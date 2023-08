Politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov efectueaza cercetari fata de un conducator auto sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante", in urma verificarilor efectuate pe linia depistarii conducatorilor auto aflati sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor psihoactive.Astfel, la data de 19 august, in jurul orelor 10.30, politistii au oprit in trafic un barbat de 33 de ani, care conducea un autoturism pe DN73, ... citeste toata stirea