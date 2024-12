Politistii rutieri din Brasov au dat amenzi de 30.000 de lei si au retinut 22 de permise de conducere

Politistii din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Biroul Rutier, in colaborare cu politisti din cadrul Serviciului Rutier, sectiile urbane de politie, Politia municipiului Sacele, Politia municipiului Codlea si Politia orasului, au desfasurat, miercuri, o ampla actiune in municipiul Brasov, care a vizat identificarea conducatorilor de vehicule care nu respecta obligatia de a acorda prioritate de trecere pietonilor aflati in traversarea drumului public prin locuri special amenajate, dar si ... citește toată știrea