Politistii rutieri si Roadpol-Safety Days, proiect de prevenire a accidentelor rutiere

Politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov actioneaza, in perioada 16-22 septembrie a.c., in cadrul proiectului ROADPOL-SAFETY DAYS, pentru reducerea numarului accidentelor rutiere si a consecintelor acestora. In cadrul acestui proiect, activitatile derulate vor viza atat activitati preventiv-educative, cat si actiuni de impunere a legii, precum combaterea excesului de viteza, conducerea sub influenta bauturilor alcoolice ori a substantelor psihoactive, folosirea ... citeste toata stirea